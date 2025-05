Skymetro, Falcone attacca sindaca Salis: "Altro che tram, ora vuole il 'Rivermetro' sul greto del Bisagno"

Si accende il dibattito politico sul futuro della mobilità in Valbisagno. Vincenzo Falcone, consigliere comunale della Lista Bucci – Orgoglio Genova – Noi Moderati, attacca duramente Silvia Salis per il suo cambio di posizione sul progetto dello Skymetro.





“Dallo Skymetro al Rivermetro è un attimo”, ironizza Falcone, accusando la neosindaca Salis di una vera e propria “giravolta” sul tema. La vincitrice delle Comunali, che in campagna elettorale aveva promesso di sostituire il progetto con una linea tranviaria per rispondere alle esigenze del territorio, avrebbe ora deciso di non rinunciare agli oltre 400 milioni di euro già stanziati per lo Skymetro, progetto voluto dal centrodestra e approvato a livello comunale, regionale e nazionale.





“Dice di volerlo fare più basso, direttamente sul greto del Bisagno”, incalza Falcone, criticando la nuova proposta e definendola con sarcasmo “Rivermetro”. Una scelta che, secondo il consigliere, contraddice anni di allarmi lanciati dalla sinistra sui rischi idrogeologici della zona. “Dopo aver agitato per anni lo spettro delle alluvioni, adesso la Salis si improvvisa ingegnere idraulico e immagina stazioni e binari proprio sulla copertura del torrente più problematico della città”.





Falcone sottolinea inoltre come la sindaca abbia chiesto qualche mese per rielaborare il progetto, presentandolo come una correzione di quello esistente. “Sta solo cercando di salvare la faccia. Ma la verità è che ha archiviato il tram, la sua promessa elettorale più simbolica. Anche i parlamentari del Movimento 5 Stelle stanno ammettendo che lo Skymetro non è più in discussione”.





Il consigliere chiude il suo intervento con un’ultima stoccata: “La ‘colata di cemento’ che la Salis propone sul Bisagno non è altro che il tentativo di coprire un gigantesco passo indietro rispetto agli impegni presi con gli elettori”.

