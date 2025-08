Skymetro e grandi opere, incontro Salvini–Salis: "Nessuna restituzione dei fondi già spesi"

Si è tenuto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un incontro tra il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini e la sindaca di Genova Silvia Salis. Al centro del colloquio, definito "cordiale e concreto" da entrambe le parti, il tema del finanziamento per lo Skymetro e, più in generale, le grandi opere e i progetti infrastrutturali che interessano il capoluogo ligure.

Durante l’incontro è stato preso atto della decisione dell’amministrazione comunale di non procedere con la realizzazione dello Skymetro. In merito alle risorse già stanziate per l’opera, è stato chiarito che quelle già utilizzate non dovranno essere restituite. La progettazione fatta per Skymetro verrà utilizzata per il prossimo bando ed è per questo che i soldi non vengono restituiti. Ai 398 milioni, eccettuati quelli già spesi il comune ci rinuncia.

Il Ministro Salvini ha ribadito il suo impegno a seguire con la massima attenzione tutti i dossier aperti su Genova e ha annunciato l’intenzione di convocare un tavolo di confronto con tutti i soggetti coinvolti, in particolare per affrontare i temi legati alle grandi opere, come il tunnel subportuale.

La sindaca Salis ha espresso soddisfazione per l’esito del confronto e ha ringraziato il Ministro per la disponibilità dimostrata. Ha inoltre confermato che il Comune di Genova parteciperà al prossimo avviso pubblico con un nuovo progetto per il trasporto pubblico, dedicato in particolare alla Val Bisagno. Soddisfazione anche per la volontà del Mit di organizzare un tavolo di lavoro con Aspi e gli attori coinvolti per discutere il futuro del tunnel subportuale. Salvini infatti ha detto che si farà un tavolo sul tunnel subportuale.

