Regione, ipotesi Morich assessore, Sanna "Poca trasparenza", Campora "Persona competente"

A Tiro Incrociato inizia il dibattito sul bilancio regionale che verrà discusso domani, mercoledì e giovedì in consiglio, i temi caldi sono la sanità e il trasporto pubblico locale, ma l'attenzione è rivolta anche al ruolo della dottoressa Claudia Morich il cui nome circola come possibile futura assessora regionale al bilancio. “È indispensabile sapere subito se Morich stia lavorando in qualità di dirigente tecnica oppure se lo stia facendo in quanto “promessa” assessora al Bilancio della Regione Liguria" ha scritto in una nota il consigliere regionale Armando Sanna insieme al consigliere Davide Natale. Nel corso di Tiro Incrociato Sanna ha lanciato la provocazione a Matteo Campora, consigliere regionale Vince Liguria-Noi Moderati, che non ha smentito, anzi, ha detto: "Persona competente".

Riforma sanitaria – Nel corso dello scorso consiglio regionale è stata approvata la riforma sanitaria e il capogruppo regionale del Partito Democratico Armando Sanna ha difeso la scelta dell’opposizione di lasciare l’aula durante il voto sulla riforma: «Non c’erano più le condizioni democratiche per proseguire». Secondo il PD, il provvedimento è stato approvato senza un reale ascolto di lavoratori e territori e rischia di aggravare una sanità già in difficoltà, con un disavanzo che, secondo i dem, ha superato i 250 milioni di euro.

Asl unica – Al centro delle critiche c’è l’istituzione dell’Asl unica regionale. Per Sanna, la riforma «abbandona i territori più periferici» e non risponde ai bisogni di una regione anziana e complessa come la Liguria. La maggioranza, invece, rivendica una scelta organizzativa necessaria per rendere il sistema più efficiente.

Replica della maggioranza – Il consigliere regionale Matteo Campora (Noi Moderati–Vince Liguria) ha difeso l’operato della Giunta Bucci: «I sindacati erano già stati ascoltati nelle commissioni». Secondo Campora, la riforma rappresenta «un punto di partenza» e potrà essere corretta nel tempo, ma è indispensabile per migliorare i servizi ai cittadini.

Bilancio regionale – Il confronto si è spostato poi sul bilancio, che da domani entra nel vivo in aula. La sanità assorbe circa il 50% delle risorse, ma nel documento trovano spazio anche fondi per imprese, edilizia pubblica, cultura, sociale e trasporti. Campora parla di «un bilancio che guarda alla crescita», con margini di miglioramento attraverso gli emendamenti.

Trasporti pubblici – Altro tema caldo è la creazione di un’agenzia unica regionale per il trasporto pubblico locale. La maggioranza la considera uno strumento di coordinamento necessario; l’opposizione chiede invece più risorse strutturali e critica la scelta di limitarsi ad anticipazioni di cassa.





