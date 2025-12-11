Cgil Liguria, mobilitazione a Genova contro manovra e riforma sanitaria regionale

La Cgil Liguria scenderà in piazza domani per lo sciopero generale indetto contro quella che il sindacato considera una legge di bilancio penalizzante. È prevista una grande manifestazione regionale che riunirà lavoratori e sostenitori provenienti da tutte le province. Il ritrovo è fissato alle 9 alla Stazione Marittima, punto di partenza del corteo diretto verso la Prefettura di Genova.





In una nota, la Cgil Liguria ribadisce le proprie priorità: incrementare salari e pensioni, bloccare l’innalzamento dell’età pensionabile, dire no al riarmo e potenziare gli investimenti in sanità e scuola. Tra gli obiettivi indicati figurano anche la lotta alla precarietà, il rilancio delle politiche industriali e del terziario e una riforma fiscale più equa. Sul fronte regionale, il sindacato critica duramente la riforma sanitaria proposta dalla Giunta, ritenuta incapace di migliorare la situazione attuale e anzi potenzialmente dannosa per il sistema ligure e per il personale che vi lavora.





La giornata si concluderà con l’intervento del segretario nazionale della Cgil, Pino Gesmundo, previsto al termine della manifestazione.

