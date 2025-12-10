Politica

Riforma sanità, sindacati in presidio davanti alla sede del Consiglio regionale

di Carlotta Nicoletti

"E' una controriforma decisa senza contraddittorio, sospendere l'iter"

Natale al Porto Antico

Presidio di Cgil, Cisl e Uil davanti alla sede del Consiglio regionale in occasione della seconda giornata in cui si discute della riforma regionale proposta dalla giunta.

    "Affrontare il tema della riforma in questa regione è utile, necessario, anzi direi urgente, ma non in questo modo. Una riforma così complessa, così ambiziosa, non si risolve in pochi giorni, forzando tempi, procedure e confronti.

 Chiediamo che venga sospeso l'iter della riforma, altrimenti dal 1 gennaio ci sarà un vero salto nel buio - ha detto Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria - Bisognava aprirsi ad una interlocuzione e a un confronto serio e costruttivo con Comuni e ill sindacato, cioè con chi rappresenta le istanze vere, i problemi reali, di chi la sanità la fa vivere ogni giorno e rende possibile garantire il diritto alla salute per tutti i cittadini liguri".

   "Il Consiglio regionale - ha detto Maurizio Calà, segretario generale della Cgil Liguria - dovrebbe approvare una legge che è chiamata riforma ma in realtà è una controrifoma perché cambia per peggiorare le cose, accentra tutto nelle mani di un solo soggetto, chiude 5 Asl per fare una mega Asl centrale. Le riforme servono a migliorare le condizioni di vita e lavoro di pazienti e operatori. Quando non servono a questo e non agiscono per migliorare ma per complicare è una controriforma. Oggi abbiamo bisogno di una medicina territoriale e poi ci sono gli operatori: bisogna metterci soldi per assumere medici e operatori, per avere una diagnostica migliore, rinnovare i contratti degli operatori pubblici. La battaglia sulla sanità è il grande discrimine".

   "Questa legge concede ai privati un potere particolare nel disegno del nuovo sistema sanitario - ha detto Riccardo Serri, segretario generale Uil Liguria -: un'imposizione dall'alto, un piano che rivela un percorso di accentramento di risorse e un'organizzazione del lavoro tutta da scoprire, una mancanza di rispetto verso un corpo intermedio che mette in pericolo la democrazia e il sistema sanitario regionale per la popolazione più anziana d'Europa".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: