Bordighera, gazebo di Forza Italia montato da operai comunali: il sindaco revoca le deleghe all’assessore Baldassarre

Il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito ha revocato le deleghe all'assessore alle Manutenzioni Marzia Baldassarre (FI) "per avere ordinato all'Ufficio Manutenzione di montare un gazebo di Forza Italia il giorno 25 ottobre 2025" in una piazza cittadina. La decisione è arrivata al termine di una bagarre in Consiglio comunale sulla vicenda durante la seduta di ieri sera.

A irritare il sindaco ci sono anche quelle che definisce "le dichiarazioni mendaci" del coordinatore locale del partito Marco Zagni che ha negato l'intervento delle maestranze del Comune nel montaggio del gazebo del partito politico.

"Nel corso del Consiglio comunale mi sarei aspettato una netta presa di distanza da parte dell'avvocato Marzia Baldassarre rispetto alle dichiarazioni mendaci rese dal signor Zagni, il quale continua ancora oggi a negare la presenza dei dipendenti comunali nel giorno in cui erano impegnati a montare il gazebo di Forza Italia - afferma Ingenito -. Il coinvolgimento del personale comunale è stato invece formalmente confermato dal segretario comunale in una nota indirizzata al sottoscritto, dal dirigente dell'Area tecnica in una comunicazione inviata alla Ragioneria, dalla dirigente dell'Area Finanziaria, che ha predisposto i conteggi relativi alle ore di straordinario dei dipendenti".

Il sindaco, che ritiene una tale operazione "di assoluta gravità, poiché compromette irrimediabilmente quel chiarimento politico che avevo auspicato fin dall'inizio", annuncia che per queste ragioni "è venuto meno il rapporto fiduciario con lo stesso assessore. Ho pertanto disposto la revoca immediata delle deleghe, che resteranno temporaneamente in capo al sottoscritto".

Baldassarre è anche candidata alle elezioni provinciali imperiesi nella lista che appoggia la candidatura di Claudio Scajola al secondo mandato di presidente.

