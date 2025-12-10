Genova: approvato il progetto esecutivo per completare il Parco del Memoriale 14 Agosto 2018

La giunta comunale di Genova ha approvato il progetto esecutivo per il secondo lotto del Parco del Ponte, nell’ambito del Memoriale 14 Agosto 2018, con una spesa complessiva di 2,7 milioni di euro.





Il completamento del parco prevede il consolidamento dell’area verde, pensata per prevenire le ondate di calore, e la messa a dimora definitiva delle 43 piante in memoria delle vittime del Ponte Morandi, garantendo uno spazio stabile, fruibile e sostenibile. I lavori, progettati dalla Dodi Moss srl e dallo Studio Boeri, rappresentano un tassello fondamentale nella rigenerazione della Val Polcevera.





Parallelamente, è stato approvato un programma sperimentale di spazi verdi urbani per l’adattamento ai cambiamenti climatici, con un finanziamento di circa 828.000 euro dal Mase.





L’assessore alla Cultura, Giacomo Montanari, sottolinea l’impegno per rendere il Memoriale accessibile a giovani, studenti e visitatori, integrandolo nei percorsi culturali della città e valorizzando il luogo come spazio di memoria e partecipazione pubblica.

