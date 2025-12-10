Candidato premier 'Campo Largo': Salis insidia Schlein e Conte

Un sondaggio YouTrend per Sky TG24 mostra una forte frammentazione tra gli elettori delle forze del “campo largo” sulla scelta del candidato premier per il 2027.

Alla domanda su chi voterebbero alle primarie della coalizione, Elly Schlein guida con il 31% delle preferenze espresse, seguita a brevissima distanza da Giuseppe Conte al 29% e da Silvia Salis al 28%. Sorprende ma non troppo il dato della sindaca di Genova, in politica da pochi mesi ma già forte di un prestigio e di una credibilità in costante ascesa.

Più distanti Antonio Decaro, che raccoglie il 9%, e Gaetano Manfredi, fermo al 3%.

Bruxelles - Proprio oggi Silvia Salis ha fatto il suo debutto a livello europeo, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles con la presidente del Comitato europeo delle Regioni, Kata Tutto, e l'eurodeputato Pd, Brando Benifei. "Il centrodestra aveva fatto delle promesse sull'immigrazione irregolare che sarebbe stata arginata in tutti i modi e come vediamo dai numeri non è cambiato niente. Una regolamentazione e un programma che sia più articolato e che coinvolga tutta l'Europa è qualcosa che ovviamente va guardato con interesse".

"Noi lo viviamo ogni giorno come sindaci: soprattutto per quanto riguarda l'immigrazione clandestina o anche ai minori non accompagnati, ogni giorno emergono decine di volti nuovi e decine di persone delle quali si deve fare carico - nel caso dei minori non accompagnati - l'amministrazione", ha puntualizzato. "Abbiamo vissuto anni di forte propaganda nel nostro Paese e i numeri dimostrano che è una propaganda che poi non si basa su fatti reali. Staremo a vedere come si evolverà questa discussione che dovrebbe un po' uscire dalla tematica della tifoseria di partito", ha aggiunto, interpellata sulla normativa europea in materia di migrazioni.

