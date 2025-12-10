Crisi Amt: Regione Liguria stanzia 14 milioni per salvare l'azienda

La Regione Liguria è stata autorizzata a concedere alla Città metropolitana di Genova 14,3 milioni come anticipazione delle risorse aggiuntive del Fondo nazionale trasporti per salvare l'azienda di trasporto pubblico locale Amt. L'anticipazione permetterà di garantire la liquidità necessaria al trasporto pubblico nell'area metropolitana genovese e di pagare gli stipendi dei lavoratori a fine dicembre. È la novità prevista da un articolo collegato alle disposizioni finanziarie della riforma della sanità approvato all'unanimità dal Consiglio regionale della Liguria con diciotto voti a favore.

"Il motivo per cui i 14,3 milioni ad Amt sono stati messi dentro la riforma della sanità è perché per pagare gli stipendi a fine dicembre bisogna che i fondi vengano stanziati entro metà dicembre, - spiega il presidente della Regione Marco Bucci - non c'era altra possibilità se non approvare oggi l'articolo, una legge regionale separata non poteva essere fatta perché non c'erano i tempi tecnici nelle varie commissioni. Le risorse vengono anticipate dalla Regione perché non sono ancora arrivati i decreti dal Governo".

Approvati due ordini del giorno presentati dal consigliere regionale Enrico Ioculano (Pd). Il primo impegna la Giunta Bucci "ad attivarsi in Conferenza Stato-Regioni per chiedere il ripristino integrale del Fondo nazionale Trasporti, l'adozione di misure compensative per le Regioni che presentano particolari criticità di equilibrio economico del Tpl e a presentare in sede di bilancio un pacchetto di interventi straordinari volto a rafforzare il Fondo unico dei trasporti regionale assicurando la continuità dei servizi essenziali".

Il secondo impegna la Giunta regionale "a convocare un tavolo regionale con gli enti locali e i gestori del trasporto pubblico locale per affrontare il tema dei riparti del Fondo fra i diversi ambiti previsti dalla normativa regionale, ad acquisire, attraverso il tavolo gli elementi tecnici e finanziari necessari per valutare l'adeguatezza delle risorse attribuite ai singoli ambiti territoriali, a riferire alla commissione consiliare competente sugli esiti del tavolo e sulle eventuali iniziative che la Giunta riterrà opportuno assumere, anche in sede di programmazione finanziaria".

