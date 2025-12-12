Violenza di genere, SIAP Genova chiede OdG congiunto per istituire un “Pool Interforze Codice Rosso”

La Segreteria Provinciale del SIAP Genova rivolge ai capigruppo del Consiglio Comunale un appello per promuovere un'azione politica condivisa sul tema della violenza di genere. In una comunicazione formale datata 12 dicembre 2025, il sindacato della Polizia di Stato propone la presentazione di un Ordine del Giorno congiunto per sostenere la creazione di un “Pool Interforze Codice Rosso”, uno strumento operativo permanente dedicato al coordinamento tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizia Locale.





Secondo il SIAP, la gravità e la persistenza degli episodi di violenza domestica e di genere impongono un salto di qualità nelle politiche di sicurezza urbana. Il progetto del pool interforze nasce per garantire interventi tempestivi, coordinati e uniformi sul territorio, in linea con le esigenze operative introdotte dalla normativa del “Codice Rosso”.





Un progetto già avviato a livello provinciale - Il sindacato evidenzia che il percorso istituzionale è già stato avviato. La Commissione Paritetica Provinciale della Polizia di Stato ha infatti approvato l’avvio della valutazione presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. A seguito di tale passo, il Questore di Genova ha informato ufficialmente il Dipartimento della volontà espressa sul territorio.





Il tema è stato inoltre inserito tra i punti affrontati nel recente incontro con la Prefettura, a conferma della necessità di un coordinamento interforze sotto la supervisione dell’Autorità Prefettizia.





Il ruolo strategico del Comune di Genova - In questo contesto, il SIAP invita il Consiglio Comunale di Genova a sostenere politicamente il progetto attraverso un Ordine del Giorno sottoscritto da tutte le forze politiche. Tale atto impegnerebbe la Giunta a:





riconoscere l’urgenza di strumenti coordinati per contrastare la violenza di genere;





sostenere il percorso provinciale e dipartimentale già avviato;





garantire la collaborazione operativa della Polizia Locale nei limiti previsti dalla normativa;





valorizzare il ruolo di Genova come possibile capofila a livello metropolitano di un modello replicabile in tutti i Comuni della Città Metropolitana.





Il progetto, sottolinea il SIAP, rafforzerebbe le sinergie tra le diverse forze di polizia e valorizzerebbe le competenze della Polizia Locale nell’ambito della sicurezza urbana prevista dal D.L. 14/2017, nel rispetto delle limitazioni legate all’accesso alle banche dati riservate.





Un invito all’unità politica - La Segreteria Provinciale del SIAP auspica una convergenza trasversale sul tema, definendola un segnale importante per la città e un passo concreto verso una maggiore tutela delle vittime. Il Segretario Generale Provinciale, Roberto Traverso, conferma la piena disponibilità del sindacato a fornire ulteriori approfondimenti tecnici e operativi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.