Sindaca Salis e l'indizio sulla delega allo Sport: "Tenerla per me? Molto probabile"

Prima uscita pubblica per la nuova sindaca di Genova Silvia Salis, questa sera nella sede di Music for Peace di via Balleydier per l'inaugurazione del Che Festival 2025, dopo che in mattinata aveva preso possesso del proprio ufficio a Palazzo Tursi.

Silenzio assoluto da parte di Salis sulla nuova giunta comunale, pronta fra circa due settimane, ma intanto la neo sindaca lascia filtrare la possibilità di tenere per sé la delega allo Sport: "Molto probabile" - afferma Salis con un sorriso - "Su chi farà parte della Giunta lo diremo tutti insieme quando avremo completato la squadra, mi sono presa almeno due settimane perché vogliamo fare la squadra più forte possibile." (leggi qui)

Per Salis impegno prioritario sarà l'incontro con i territori: "Voglio farmi vedere, essere presente, stare vicino a chi fa veramente per la città, a chi fa per chi rimane indietro, per chi ha bisogno che venga tesa una mano. Sono felice di partire da qua, e sottolineare che qua si fa una grande cosa ed è importante esserci"

