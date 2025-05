Silvia Salis sindaca, primo giorno di lavoro nell'ufficio di Palazzo Tursi

E' iniziato ufficialmente il cammino di Silvia Salis come nuova sindaca di Genova.

Primo giorno di lavoro per l'ex vicepresidente del CONI, che alle 10 ha fatto il suo ingresso ufficiale a Palazzo Tursi. Ad accoglierla, una rappresentanza dei dipendenti comunali, presenti per salutare l’inizio del nuovo mandato.

La sindaca ha voluto subito sottolineare il valore concreto di questo primo giorno, aprendo le porte del suo ufficio, al sesto piano di palazzo Tursi-Albini, in segno di trasparenza e vicinanza alla cittadinanza

Le parole - «Entrare oggi in Comune come sindaca è stata per me un’emozione profonda e una grande responsabilità - ha detto Silvia Salis - voglio ringraziare di cuore tutti i dipendenti comunali per la calorosa accoglienza e per la disponibilità. Questo Palazzo rappresenta il cuore della nostra città e sarà un luogo aperto, inclusivo e attento ai bisogni di tutte e tutti. Voglio essere una sindaca presente e in ascolto. Da oggi inizia un lavoro quotidiano per dare risposte, costruire futuro e fare della nostra comunità un esempio di partecipazione, sostenibilità, sviluppo e giustizia sociale».

Missione Giunta - In questi giorni, la sindaca Salis è impegnata nella composizione della nuova giunta comunale: i nomi 'più caldi' sono quelli di Alessandro Terrile, presidente di Ente Bacini, Cristina Lodi, Massimo Ferrante, Rita e Filippo Bruzzone. Due settimane è stato il tempo indicato da Salis per la nuova formazione, nei prossimi giorni se ne saprà sicuramente di più. (leggi qui)

La giornata è proseguita con i primi incontri operativi e una visita agli uffici comunali. La sindaca ha ribadito la volontà di instaurare un rapporto diretto con i cittadini, improntato a dialogo, rispetto e condivisione delle sfide che attendono la città nei prossimi anni.

