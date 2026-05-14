La sfida dell’IA nella pubblica amministrazione tra innovazione e controllo umano

Si è svolto nella Sala Piccardo di Palazzo Ducale di Genova un convegno dedicato all’impatto dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, un tema sempre più centrale nel dibattito sull’innovazione dei servizi pubblici.

L’iniziativa, promossa dall’Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali della Liguria, ha riunito amministratori ed esperti per analizzare opportunità e criticità legate all’uso delle nuove tecnologie negli uffici pubblici.

“L’innovazione va perseguita, ma con guida umana”

Tra gli interventi, quello di Claudio Scajola ha sottolineato la necessità di un approccio equilibrato: “È evidente che il progresso non si ferma, l’innovazione va perseguita per vivere meglio e crescere meglio, ma i processi devono essere guidati dalla mente umana. Il rischio è quello di credere in assoluto a ciò che produce una macchina che non è guidata dall’uomo ma da un algoritmo”.

Un richiamo alla responsabilità anche nell’utilizzo della tecnologia all’interno degli enti pubblici, dove l’intelligenza artificiale può rappresentare un supporto ma non un sostituto delle decisioni umane.

“Piloti della tecnologia, non utenti passivi”

A ribadire il ruolo centrale della formazione è stata Sabina Desiderato, che ha evidenziato come il processo sia ancora in una fase iniziale: “Siamo in un momento cruciale perché questa nuova tecnologia rappresenta una rivoluzione. Dobbiamo riuscire a governare questo momento, non subirlo. L’intelligenza artificiale ci aiuta ma non ha etica né empatia, quindi dobbiamo esserne piloti e non utilizzarla passivamente”.

Desiderato ha inoltre sottolineato l’importanza dell’aggiornamento continuo: “Dobbiamo formarci sempre di più su questo argomento e utilizzare l’intelligenza artificiale come supporto, non come sostituto, perché non è in grado di comprendere le relazioni umane”.

“Uno strumento che accelera i processi”

Tra gli interventi anche quello dell’avvocato Gian Emilio Genovese, che ha evidenziato il potenziale economico della tecnologia: “L’intelligenza artificiale funge da acceleratore per l’innovazione. Tutti i Paesi che la utilizzano corrono velocemente e questo aiuta inevitabilmente lo sviluppo. Può permettere di accelerare gli investimenti e rispondere più rapidamente ai bisogni delle persone”.

Genovese ha poi aggiunto una previsione ottimista sui tempi di sviluppo: “Non parliamo più di anni ma di mesi. In alcuni Paesi le risposte arrivano già in poche ore, e questo è il futuro verso cui stiamo andando”.

Efficienza, ma con controllo umano

Nel corso del convegno è emersa una linea comune: l’intelligenza artificiale può rendere più efficiente la macchina amministrativa, ma non può sostituire il controllo umano. Gli interventi hanno evidenziato il rischio di affidarsi in modo acritico agli strumenti digitali, ribadendo la necessità di formazione continua e verifica degli atti da parte dei funzionari pubblici. L’obiettivo condiviso resta quello di utilizzare la tecnologia per semplificare il lavoro burocratico, mantenendo però salda la responsabilità delle decisioni nelle mani delle persone.

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