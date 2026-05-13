Emergenza posteggi camper a Genova, Lolli: “Servono nuovi stalli in ogni municipio”
di Luca Pandimiglio
“Da una parte manca un’offerta turistica adeguata per il turismo open air, dall’altra ci sono difficoltà legate alla sosta dei camper dei residenti”
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