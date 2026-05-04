Ciclabile "a ostacoli" in via Sampierdarena: vernice rossa interrotta da moto parcheggiata

In via Sampierdarena, a Genova, la recente riqualificazione della pista ciclabile sta facendo discutere residenti e lavoratori della zona. La corsia, ridipinta appena la scorsa settimana lungo il lato destro della strada in direzione Ponente, si presenta infatti incompleta a causa di un curioso ostacolo: una motocicletta parcheggiata proprio lungo il percorso.

Secondo quanto riportato, il mezzo avrebbe occupato più volte lo spazio destinato alla pista ciclabile, impedendo agli operatori di completare la verniciatura del tratto stradale. Il risultato è un’interruzione evidente nella colorazione rossa della pista, che oggi appare come un vero e proprio “percorso a ostacoli”.

La situazione si inserisce in un contesto vivace per il quartiere: proprio domenica 3 maggio si è svolta la fiera del Santissimo Salvatore, con processioni, bancarelle e una significativa affluenza di pubblico. Per l’occasione, per esempio, i cassonetti sono stati temporaneamente spostati.

Nel frattempo, la viabilità della zona è stata riorganizzata con la creazione di un controviale e la suddivisione della carreggiata in due corsie a senso unico, separata da un marciapiede centrale. La pista ciclabile si sviluppa proprio lungo questo controviale, ma resta penalizzata da discontinuità come quella segnalata.

I residenti chiedono ora un intervento rapido per completare la segnaletica e rendere la pista pienamente funzionale e sicura. La rimozione della moto, avvenuta pare durante la manifestazione, lascia sperare in una soluzione imminente e nella definitiva sistemazione di un’infrastruttura importante per la mobilità urbana sostenibile.

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