Municipio Medio Levante, Rinaldi: "La spiaggia ex Capo Marina deve riaprire per la stagione estiva"
di Luca Pandimiglio
Tra le ipotesi future, anche la creazione di un centro federale di beach volley, su cui però non esistono ancora progetti concreti
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Genova si prepara a vivere un fine settimana intenso con la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, mentre sul territorio proseguono interventi e progetti legati alla riqualificazione urbana e al litorale. A fare il punto è Luca Rinaldi, vicepresidente del Municipio Medio Levante.
Giardini Govi e nuovi spazi per lo sport
Tra i temi principali affrontati, quello della riqualificazione dei Giardini Govi, oggetto di confronto durante la recente giunta itinerante del 30 aprile. “È stato un momento importante – spiega Rinaldi – per discutere alcune delle partite più rilevanti per lo sviluppo del nostro territorio”.
In particolare, è stato confermato il potenziamento dell’offerta sportiva con la realizzazione di due skate park: uno più avanzato, già previsto, e un secondo dedicato ai principianti. Previsti anche interventi su illuminazione e ombreggiatura. Il Municipio, però, continua a chiedere anche il ripristino del campetto da calcio, molto utilizzato in passato.
Ex Capo Marina, obiettivo riapertura entro l’estate
Altro nodo centrale è quello dello stabilimento degli ex Capo Marina, oggi in condizioni critiche. “Per noi è fondamentale restituire questo tratto di spiaggia alla cittadinanza”, sottolinea Rinaldi.
Secondo quanto riferito dal Comune, entro l’11 maggio dovrebbero concludersi i lavori di ripascimento e sistemazione, finanziati con circa 65mila euro. L’obiettivo è rendere l’area fruibile già per la stagione balneare. Tra le ipotesi future, anche la creazione di un centro federale di beach volley, su cui però non esistono ancora progetti concreti.
Parcheggi e nodo Piazzale Kennedy
Resta invece aperta la questione della sosta nella zona della Foce. Il completamento del parco urbano di Piazzale Kennedy – previsto al 75% entro fine giugno – si accompagna alle preoccupazioni per la perdita di circa 170 parcheggi a causa dei lavori del tunnel subportuale.
“Se non verrà aperto il parcheggio del silos sotto Piazzale Kennedy, da circa 200 posti, il quartiere rischia un serio problema”, avverte Rinaldi, sottolineando come l’area soffra già di una carenza strutturale di posti auto.
Alpini a Genova: accoglienza e collaborazione
Sul fronte dell’Adunata degli Alpini, il Municipio non è stato direttamente coinvolto nell’organizzazione, ma ha comunque collaborato per gli aspetti pratici. “Diamo il benvenuto a questo glorioso corpo – afferma Rinaldi – e siamo grati per la loro presenza in città”.
Non sono mancati episodi curiosi, come l’arrivo anticipato di alcuni alpini che avevano allestito un piccolo campo nei giardini di via Cecchi, poi rimosso dalla Polizia Locale. “Il quartiere li ha comunque accolti con entusiasmo”, precisa.
Tra criticità e opportunità
Nonostante i possibili disagi legati all’evento, il Municipio Medio Levante guarda con favore all’arrivo delle penne nere e alle opportunità per la città. Parallelamente, continua il confronto con l’amministrazione comunale per accelerare gli interventi sul territorio.
“Per noi è fondamentale restituire spazi e servizi ai cittadini – conclude Rinaldi – e continueremo a lavorare con determinazione perché questo avvenga nel più breve tempo possibile”.
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