Corso Italia, Baia degli Angeli nel degrado. Campanella: "Nessuna riqualificazione prevista per l’estate"

Proseguono alcune criticità in Corso Italia con alcune zone di degrado. A lanciare l’allarme è Alberto Campanella, assessore al Patrimonio del Municipio Medio Levante, intervenuto dalla zona della Baia degli Angeli, a pochi passi da Boccadasse.

Secondo Campanella, una delle aree più prestigiose e frequentate del litorale genovese versa oggi in uno stato di totale abbandono. “Siamo nel salotto buono di Corso Italia – ha dichiarato – ma questa zona potrebbe essere fruibile da tutti i cittadini di Genova e invece rappresenta l’ennesimo grande vuoto urbano”.

L’assessore ha sottolineato come il problema non riguardi soltanto la Baia degli Angeli. Nel mirino finiscono anche altre strutture storiche della zona, da Punta Vagno a Capo Marina, fino al cantiere del Piazzale Kennedy, che secondo il Municipio continua a procedere senza certezze sui tempi di completamento.

Particolarmente preoccupante, secondo Campanella, sarebbe la presenza di occupazioni abusive all’interno degli immobili abbandonati. “Ci sono persone irregolari che occupano questi locali – ha spiegato – e questo preoccupa molto il Municipio, soprattutto perché si tratta di un’area altamente frequentata da famiglie e ragazzi”.

Secondo Campanella, anche per l’estate ormai alle porte non esisterebbero progetti né tempistiche certe per la riqualificazione della Baia degli Angeli. “Anche quest’anno sarà degradata, abbandonata e occupata abusivamente”, sostiene.

L’assessore ha ricordato il passato della struttura, per anni punto di riferimento per giovani e famiglie genovesi. “Era una perla della città: palestra, bar, luogo di aggregazione e di avvicinamento al mare”, ha raccontato, denunciando come oggi quell’area simbolica sia completamente inutilizzata.

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