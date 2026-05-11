Via Ferri, sbloccati 3,2 milioni di euro per il nuovo parcheggio. Versace: “Primo passo per la rigenerazione della Valpolcevera”

Sono stati sbloccati i fondi per la realizzazione del nuovo parcheggio di via Ferri, in Valpolcevera. Ad annunciarlo è Michele Versace, presidente del Municipio Valpolcevera, intervenuto sul posto per fare il punto sull’opera e sulle prospettive di riqualificazione dell’area, fortemente segnata negli ultimi anni dai cantieri del Terzo Valico e dalla presenza di numerose servitù industriali.

«Sono stati sbloccati 3 milioni e 200 mila euro grazie a un lavoro che parte da lontano, iniziato nel precedente mandato amministrativo municipale dal mio predecessore Romeo», ha spiegato Versace. «Un accordo che oggi consente di avviare finalmente l’iter relativo agli espropri e successivamente la realizzazione vera e propria del parcheggio».

L’intervento rientra nell’accordo “Variante Enti Liguri”, sottoscritto dal commissario straordinario di governo insieme a Regione Liguria, Comune di Genova ed enti locali coinvolti. Un’intesa che ha già interessato altre opere strategiche della vallata, come la SP4 Genova-Ceranesi, Lungotorrente Verde e il parcheggio in costruzione nell’area ex Fonderie Grondona a Pontedecimo.

La richiesta dei residenti

Il nuovo parcheggio nasce da una richiesta avanzata da anni dalla cittadinanza. «È una richiesta chiara e netta dei residenti – ha sottolineato Versace – che per lungo tempo hanno chiesto una soluzione per questa zona».

Secondo il progetto attuale, il parcheggio prevede 13 stalli auto, quattro posti riservati alle moto e due dedicati alle persone con disabilità. Prima dell’avvio dei lavori sarà però necessario completare l’iter degli espropri e la demolizione di alcune strutture presenti nell’area.

«Ci saranno abbattimenti di alcuni edifici alle nostre spalle, tre o quattro strutture – ha spiegato il presidente del Municipio –. Anche qui siamo arrivati alla decisione finale grazie all’intenso lavoro dell’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, della sindaca e del commissario straordinario Mauceri».

“Non basta un parcheggio per rigenerare il territorio”

Versace ha però voluto chiarire che il nuovo parcheggio rappresenta soltanto un primo tassello di un progetto più ampio di riqualificazione della Valpolcevera.

«Non si può pensare che un parcheggio, pur importante e richiesto dai cittadini, possa rappresentare da solo la compensazione e la rigenerazione di un territorio che in questi anni ha subito tantissimo».

Il presidente del Municipio ha ricordato anche la firma dell’ultimo addendum legato al Terzo Valico, avvenuta a febbraio 2026, che ha riaperto il confronto sulla rigenerazione dell’intera vallata, da via Ferri fino all’area Certosa-Rivarolo.

Tra i progetti sul tavolo c’è la riqualificazione dell’area Facchini, considerata centrale per il rilancio della zona. «L’accordo prevede la possibilità di realizzare un polo scolastico avanzato con un liceo tecnologico sperimentale – ha spiegato –. Noi abbiamo chiesto anche interventi importanti sulle scuole di Certosa, che necessitano di manutenzioni e ammodernamenti».

“Serve una visione complessiva”

Versace ha evidenziato come la rigenerazione urbana dovrà necessariamente passare anche attraverso la demolizione di alcuni edifici e un confronto costante con i privati.

«Credo sia necessaria una visione a 360 gradi e un dialogo con i privati, altrimenti la situazione rischia di diventare molto complicata», ha affermato. «Con fatica e con problemi, che sicuramente ci saranno, penso però che finalmente si possa arrivare ad avere una progettualità capace di ridare vita alla nostra Valpolcevera».

Il presidente del Municipio ha infine espresso l’auspicio che i grandi cantieri infrastrutturali – dal Terzo Valico al nodo del Campasso fino alle opere portuali – possano concludersi nei tempi previsti, consentendo al territorio di vedere finalmente i benefici delle opere.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.