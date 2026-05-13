'Storie di cialtroni e menestrelli', in scena il duo Alessandro Mancuso & Gino Versetti
di Katia Gangale - Stefano Rissetto
Appuntamento venerdì 15 e sabato 16 maggio 2026, alle ore 21, al Teatro Garage
Venerdì 15 e sabato 16 maggio 2026, alle ore 21, il Teatro Garage ospiterà “Storie di cialtroni e menestrelli”, nuovo spettacolo firmato da Gino Versetti, impegnato anche nelle riprese del lungometraggio 'Appuntamento fatale', e Alessandro Mancuso di Altea Teatro. Lo stesso Versetti interviene a Liguria Live di Telenord per presentare l'evento.
Lo spettacolo propone un viaggio ironico e surreale dentro le contraddizioni della società contemporanea, affrontando con leggerezza e intelligenza temi legati ai cambiamenti del presente, ai vecchi e nuovi lavori e al viaggio inteso come metafora di una condizione umana sempre più instabile e in continua trasformazione.
A caratterizzare la messa in scena è soprattutto la comicità dei due interpreti, costruita attraverso dialoghi paradossali, situazioni quotidiane trasformate in sketch teatrali e ballate originali eseguite a due voci, capaci di alternare momenti di satira sociale a passaggi più poetici e musicali.
A completare lo spettacolo contribuiscono anche le musiche originali e le coreografie interpretate dalle ballerine Alice Mancuso ed Elena Mancuso, che arricchiscono la rappresentazione con momenti di danza e movimento scenico.
“Storie di cialtroni e menestrelli” si presenta così come un appuntamento all’insegna del teatro comico e musicale, capace di mescolare ironia, osservazione sociale e intrattenimento in uno spettacolo dinamico e coinvolgente.
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