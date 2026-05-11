Letteratura, Rosa Matteucci vince con 'Cartagloria' il Premio 'Mario La Cava' 2026
di R.S.
2 min, 28 sec
Quarto premio per il romanzo della scrittrice umbra, genovese d'adozione, dopo Speciale Mondello, Libro dell'Anno Fahrenheit e Speciale Donna Scrittrice
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