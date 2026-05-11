Letteratura, Rosa Matteucci vince con 'Cartagloria' il Premio 'Mario La Cava' 2026

È Cartagloria di Rosa Matteucci, pubblicato da Adelphi, il libro vincitore della IX edizione del Premio letterario “Mario La Cava”, promosso dal Comune di Bovalino in collaborazione con il Caffè Letterario La Cava.

“Sono davvero contenta di aver vinto questo premio in Calabria, una terra bellissima su cui immeritatamente gravano ancora tanti stereotipi”, ha dichiarato la scrittrice, umbra di Orvieto e da molti anni genovese d'adozione, dopo la proclamazione. È il quarto riconoscimento spettante a Cartagloria, dopo il Libro dell'Anno Fahrenheit e i premi speciali delle giurie del Mondello di Palermo e del Donna Scrittrice che verrà assegnato a Genova a fine maggio. Subito dopo, il 2 giugno, per Adelphi nella collana Microgrammi uscirà la nuova opera della Matteucci, Lotteria delle anime.

Tra le dieci opere in concorso, selezionate da autorevoli esponenti del mondo culturale, insieme a Cartagloria erano approdati in finale anche Lezioni dalle rovine (leggere, scrivere, vivere) di Davide Bregola, pubblicato da Avagliano, e Magnolia Quartet di Mario Fortunato per Aboca.

A decretare i finalisti e l’opera vincitrice è stata una giuria qualificata composta da Federico Bertoni, docente dell’Università di Bologna, Caterina Verbaro della Lumsa, Alessandro Moscè, Andrea Carraro e dall’assessore alla Cultura del Comune di Bovalino, Pasquale Blefari.

Una menzione speciale della giuria è stata assegnata a Lo sbilico di Alcide Pierantozzi, pubblicato da Einaudi.

La cerimonia di premiazione si è svolta nell’Auditorium dell’IIS “Francesco La Cava” di Bovalino ed è stata condotta da Maria Teresa D'Agostino. Dopo l’intervento introduttivo del sindaco Vincenzo Maesano e i saluti della dirigente scolastica Mariantonia Puntillo, i finalisti hanno dialogato con il presidente del Caffè Letterario Mario La Cava, Domenico Calabria, e con Mara Rechichi. Le letture sono state affidate agli attori Vincenzo Muià, Giulia Palmisano e Carmen Ferraro.

Il “Premio dei lettori”, assegnato dai soci del Caffè Letterario “Mario La Cava” e annunciato dal portavoce Enzo Dicembre, è andato a La nuotatrice notturna di Adrián Bravi, pubblicato da Nutrimenti.

Il Premio speciale “La Melagrana”, dedicato a personalità che hanno approfondito i temi del meridionalismo, è stato conferito all’antropologo Vito Teti, già docente all’Università della Calabria e fondatore del Centro di iniziative e ricerche “Antropologie e Letterature del Mediterraneo”.

Spazio anche ai giovani con il “Premio Giovani scrittori di La Cava”, curato dall’assessore Pasquale Blefari e rivolto agli studenti delle scuole superiori della Locride per l’anno scolastico 2025/2026. La giuria composta da Cristina Briguglio, Anna Costa e Giovanna Alma Ripolo ha premiato Noemi Nocera della classe 5B del Liceo Scientifico ordinario dell’IIS “Francesco La Cava”.

I premi consegnati durante la manifestazione sono stati realizzati dal maestro Rosario La Seta, dall’orafo Aldo Ferraro e dall’artista Lorenzo Fascì.