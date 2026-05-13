Genova, ritrovata la Madonna del Garbo: torna in città l’icona rubata 40 anni fa

Dopo quarant’anni torna a Genova la Madonna del Garbo, preziosa icona mariana del XII secolo rubata dal Santuario del Garbo, in Valpolcevera. L’opera è stata restituita all’Arcidiocesi grazie alle indagini del Comando Carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale, partite nel 2023 dopo il riconoscimento del dipinto da parte di Vittorio Sgarbi.

Il ritrovamento – L’icona era stata mostrata a Sgarbi da un antiquario genovese. L’allora sottosegretario alla Cultura ne intuì subito il valore storico e segnalò il caso ai carabinieri, facendo scattare gli accertamenti. Le indagini hanno ricostruito il percorso dell’opera, che secondo gli investigatori non avrebbe mai lasciato Genova.

Le indagini – I militari hanno individuato il dipinto in una libreria di Pontedecimo, dove era stato lasciato dal marito della proprietaria, mercante d’arte e restauratore. Nel corso delle verifiche sono emerse anche altre opere trafugate: un antico bacile proveniente dalla Chiesa di San Benedetto al Porto e due frammenti del dipinto L’Apparizione della Vergine a San Giuseppe Calasanzio del pittore napoletano Jacopo Cestaro.

Il valore storico – Gli studi del professor Clario Di Fabio, docente dell’Università di Genova, hanno confermato l’origine medievale della Madonna del Garbo, collocandola nel XII secolo. Secondo la tradizione, l’icona sarebbe stata ritrovata secoli fa all’interno della cavità di un albero, il “garbu” nel dialetto genovese.

Le dichiarazioni – “È la dimostrazione del valore straordinario degli organi di tutela”, ha commentato l’assessore comunale alla Cultura Giacomo Montanari. Per il maggiore Alessandro Caprio, “grazie alla tecnologia e alle nostre banche dati siamo riusciti a ricostruire tutta la vicenda”. L’arcivescovo Marco Tasca ha parlato di “un grande gioco di squadra”.

La mostra – Le opere recuperate saranno esposte al Museo Diocesano di Genova fino al 21 maggio.

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