Gran finale di piano jazz al Pesto Music Festival: Stefano Bollani, Danilo Rea e Dado Moroni insieme sul palco del Carlo Felice

Sarà una serata all’insegna dell’improvvisazione, del virtuosismo e della libertà musicale a chiudere l’edizione del Pesto Music Festival. Domenica 7 giugno, il sipario dell’Opera Teatro Carlo Felice si aprirà infatti su un evento straordinario che vedrà protagonisti tre autentiche icone del jazz italiano: Stefano Bollani, Danilo Rea e Dado Moroni.

L’appuntamento rappresenta il momento conclusivo della rassegna promossa dalla Fondazione Carige, con la direzione artistica di Zenart Management e il patrocinio di Regione Liguria. Una chiusura affidata a tre artisti capaci di interpretare il jazz come linguaggio aperto, spontaneo e in continua trasformazione.

Più che un semplice concerto, quello del Carlo Felice si annuncia come un incontro musicale irripetibile. Bollani, Rea e Moroni porteranno sul palco non solo il loro straordinario talento pianistico, ma anche tre visioni differenti della musica, unite dalla stessa capacità di dialogare attraverso l’improvvisazione. Nessuna scaletta rigida, nessun percorso prestabilito: il cuore dello spettacolo sarà la creazione istantanea, costruita sull’ascolto reciproco e sulla complicità artistica maturata in anni di esperienze condivise.

Il pubblico assisterà così a un viaggio sonoro in continua evoluzione, dove standard jazz, suggestioni classiche, melodie improvvise e incursioni ironiche si intrecceranno in modo naturale. Ogni brano potrà trasformarsi all’improvviso, seguendo l’ispirazione del momento e l’energia della sala, rendendo ogni esecuzione unica e non replicabile.

La presenza contemporanea di tre protagonisti assoluti della scena jazzistica italiana conferisce all’evento un valore speciale anche dal punto di vista artistico. Stefano Bollani è noto per il suo approccio imprevedibile e creativo, capace di attraversare generi e linguaggi con straordinaria naturalezza; Danilo Rea si distingue per l’eleganza lirica e la sensibilità improvvisativa; Dado Moroni porta invece sul palco una tecnica brillante e una profonda conoscenza della tradizione jazz internazionale.

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