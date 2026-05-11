Genova, il Mei si racconta per festeggiare il suo quarto compleanno

I temi del Rapporto Italiani nel Mondo 2025 saranno al centro domani alle ore 18 ad ingresso libero, di un incontro al Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana con un focus specifico sul tema della famiglia e della genitorialità in contesti di mobilità internazionale. Dopo l'introduzione del presidente del MEI Paolo Masini, interverranno la sociologa Delfina Licata, curatrice del Rapporto, con un contributo dedicato a "Oltre la fuga e la retorica, l'Italia dei talenti diversamente presenti", e la giornalista Eleonora Voltolina, che approfondirà il tema del costruire una famiglia all'estero.

Il percorso si intreccerà anche con il racconto museale grazie all'intervento della curatrice del MEI Giorgia Barzetti, mentre le conclusioni saranno affidate a mons. Gian Carlo Perego, presidente CEMI e Fondazione Migrantes. L'iniziativa rientra nelle attività previste per il quarto compleanno del Museo. Il 13 maggio alle ore 11, il Museo ospita la presentazione del Premio Eccellenza Italiana. La giornata si articolerà tra momenti istituzionali, occasioni di incontro e una visita guidata al percorso espositivo alle ore 14.30, offrendo ai partecipanti un'esperienza completa all'interno del Museo e dei suoi contenuti.

Previsti tra gli altri i saluti istituzionali di Paolo Masini (presidente Fondazione MEI) e gli interventi di Nicola Caputo (consigliere del ministro degli Esteri Tajani) e Giovanni Sabetti (presidente Hera Institute, Washington DC).

Giovedì 14 maggio alle ore 17:00 terzo incontro realizzato con la Scuola di italiano per stranieri, dal titolo "Genova città della migrazione. Le rotte del sogno di un futuro migliore".

Le celebrazioni si concludono sabato 16 maggio con una giornata di accesso gratuito al Museo, pensata come occasione di apertura e condivisione con il pubblico genovese e non, invitato a scoprire o riscoprire il racconto dell'emigrazione italiana attraverso il percorso immersivo e multimediale del Mei. "Il quarto compleanno del MEI entra ora nel vivo con una settimana di appuntamenti che raccontano il valore della nostra emigrazione, tra memoria, ricerca e relazioni internazionali - ha detto Masini -. Celebrazioni che vivremo non solo a Genova e in Italia, ma anche nel resto del mondo, grazie alle tante collaborazioni costruite in questi anni. In parallelo agli eventi ospitati al Museo, infatti, il pubblico in Sud America e in Bulgaria potrà visitare le nostre sale immersive installate in alcuni musei partner, continuando a diffondere le storie dell'emigrazione italiana anche all'estero". (ANSA).

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