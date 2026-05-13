Pra’ in festa: arte, pesto e arriva anche la selezione per il Campionato mondiale del pesto

Tre giorni di festa tra cultura, gastronomia, musica e tradizioni locali. A Pra’ torna “Profumo di Basilico”, la storica manifestazione della delegazione del ponente genovese che quest’anno si arricchisce di importanti novità, a partire dall’arte e dal Campionato mondiale del pesto al mortaio.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è “PrA'rt”, la mostra di pittura in programma sabato 16 maggio in uno dei vicoli storici più antichi della delegazione. Saranno undici gli espositori coinvolti, provenienti da tutto il ponente genovese, da Pra’ a Pegli fino a Voltri, pronti a presentare le proprie opere in una cornice suggestiva e ricca di storia.

“Un modo per arricchire una festa già molto ricca”, spiegano gli organizzatori, mostrando anche il nuovo brand colorato dedicato agli artisti del territorio.

La grande novità dell’edizione 2025 sarà però l’ingresso ufficiale della manifestazione nel circuito del Campionato mondiale del pesto al mortaio. Domenica 17 maggio Pra’ ospiterà infatti una delle selezioni valide per l’edizione del 2028. “Per la prima volta Profumo di Basilico entra nel Campionato mondiale del pesto”, spiega Mauro Rossi, presidente CIV Pra' Insieme.

Le iscrizioni stanno andando rapidamente verso il tutto esaurito: i posti disponibili sono venti e gli iscritti hanno già quasi raggiunto quota quindici. La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti territoriali. “Non è necessario essere residenti di Pra’, può partecipare chiunque da tutta Italia”, viene precisato da Mauro Campora, presidente Pro Loco Pra'. Gli organizzatori metteranno a disposizione tutto l’occorrente: mortaio, pestello, basilico e ingredienti, anche se ogni concorrente potrà portare il proprio materiale.

Non solo pesto e gastronomia. Sabato 16 maggio ci sarà anche “Pra' a Pê”, una passeggiata culturale organizzata insieme all’Istituto Comprensivo Pra’, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di sei angoli storici e caratteristici della delegazione. Un percorso facile di circa tre chilometri e mezzo, con iscrizioni aperte sul sito del CIV Pra’ Insieme.

La manifestazione sarà anche occasione di solidarietà e celebrazione per i 120 anni della Croce Verde Praese. Parte del ricavato dell’evento contribuirà infatti all’allestimento di una nuova ambulanza acquistata dall’associazione.

In piazza Sciesa saranno attivi stand gastronomici con trofie al pesto, musica dal vivo e negozi aperti per tutta la durata della festa. E potrebbe esserci anche una sorpresa legata a un concittadino recentemente protagonista su Canale 5, anche se gli organizzatori preferiscono non svelare ancora il nome.

“È una collaborazione che portiamo avanti con entusiasmo tra CIV e Pro Loco, spiegano gli organizzatori, perché solo lavorando insieme riusciamo a valorizzare davvero le tradizioni storiche praesi e organizzare eventi di questa portata”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.