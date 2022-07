Savona, spacciava droga nella sua gastronomia: arrestato un 35enne

di Edoardo Cozza

Indagine della guardia di finanza, che in pieno centro cittadino scova una centrale dello spaccio: sequestrati quasi 8 kg di droga e 50mila euro in contanti

La guardia di finanza di Savona ha portato a termine un’importante operazione a contrasto dello spaccio di droga che ha portato all'arresto di un 35enne e al sequestro di 7 kg di hashish, di 7 etti di cocaina e di materiale per confezionare le dosi destinate alla vendita illegale.

L'uomo, di origini albanesi, è stato individuato a seguito di una lunga indagine in tutta la provincia come il punto di riferimento per lo spaccio soprattutto nel capoluogo. Incensurato e titolare di una gastronomia nel centro cittadino, utilizzava la propria attività per incontrare i clienti del "giro" e proprio mentre cedeva una dose di hashish è stato sorpreso nel corso dell'indagine.

I successivi accertamenti, sia nel negozio che nell’abitazione del cittadino albanese, hanno permesso di scoprire e sequestrare la droga suddivisa in panetti, i bilancini di precisione e il materiale per il confezionamento delle dosi. Sequestrati anche 50mila euro in contanti.

L’hashish era confezionato in panetti da 100 e 25 grammi. Sui primi era riportata la scritta ‘100% amnesia’, sui secondi il simbolo di un bufalo; la cocaina invece era stata suddivisa in sacchetti da 50 grammi già pronti per la vendita. Il tutto è stato trovato all’interno del negozio di gastronomia tra gli alimenti del frigo ed in parte tra gli utensili da cucina.