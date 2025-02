Savona: influencer evade il fisco, 100mila euro di ricavi non dichiarati

Un noto moto blogger e travel influencer savonese, seguito da 140.000 follower sui principali social, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Savona per aver evaso almeno 100.000 euro di redditi non dichiarati al fisco. Il guadagno non dichiarato, derivante principalmente da royalties e commissioni, si è accumulato tra il 2019 e il 2024.

Moto blogger – La Guardia di Finanza di Savona ha recentemente portato alla luce una grave evasione fiscale perpetrata da un influencer, famoso per i suoi contenuti sui viaggi in moto e per le sue recensioni di prodotti del settore. Nonostante la sua popolarità e la sua posizione di leader di pensiero nel mondo del motociclismo, il blogger non ha mai dichiarato al fisco una parte significativa dei suoi guadagni, che superano i 100.000 euro. Le indagini hanno rivelato che l'influencer non ha dichiarato compensi derivanti da sponsorizzazioni, collaborazioni e commissioni, violando le normative fiscali.

Proventi – Il blogger ha guadagnato principalmente da royalties e commissioni versate dalle piattaforme digitali, oltre che da donazioni ricevute dai suoi follower. L'influencer ha sviluppato una solida rete di contatti con operatori del settore motociclistico, che gli hanno fornito moto e accessori in cambio di recensioni favorevoli. Il blogger ha inoltre beneficiato di prestazioni 'in natura', tra cui moto di lusso e altri materiali, per incentivare gli acquisti dei propri follower.

Sponsorizzazioni – Un altro capitolo dell’evasione riguarda le sponsorizzazioni ricevute dai marchi di motoveicoli. L’influencer ha infatti ricevuto compensi proporzionali al numero di acquisti effettuati dai suoi follower utilizzando codici sconto personalizzati con il suo nome. Questa pratica, apparentemente innocua, si è rivelata una delle principali fonti di guadagno non dichiarato. La Guardia di Finanza ha monitorato il flusso di questi compensi, che sono stati regolarmente omessi dalle dichiarazioni fiscali.

Fisco e influencer – Nonostante il crescente fenomeno degli influencer nel panorama digitale, la normativa fiscale italiana prevede che i guadagni derivanti da attività come quella del blogger siano soggetti a tassazione. Le indagini della Guardia di Finanza mettono in evidenza la necessità di una maggiore attenzione e trasparenza da parte di chi guadagna online, sottolineando l’importanza di rispettare gli obblighi fiscali. La vicenda dell’influencer savonese potrebbe fungere da monito per altri operatori del settore, che rischiano sanzioni e procedimenti legali simili.

Conclusioni – La scoperta della Guardia di Finanza si inserisce in un contesto più ampio, quello del monitoraggio delle attività online e delle nuove forme di guadagno attraverso i social media. È ormai evidente che la crescente popolarità dei professionisti digitali porta con sé nuove sfide per il Fisco, che deve adattarsi rapidamente per tutelare il sistema fiscale. La vicenda di questo moto blogger solleva interrogativi su come l’industria digitale e la tassazione debbano evolvere in un mondo sempre più interconnesso.

