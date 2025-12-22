Genova Quezzi: raccolta di firme per aumentare i posti all'asilo
di Redazione
A Telenord interviene anche Fabrizio Ivaldi, presidente Municipio III Bassa Valbisagno
Raccolta di firme per aumentare i posti all'asilo a Quezzi. A Telenord intervengono Fabrizio Ivaldi, presidente Municipio III Bassa Valbisagno, e - in collegamento con Luca Pandimiglio - Deborah Multari, rappresentante ambito 6, e Sara Marzani, rappresentante della scuola infanzia Glicine.
