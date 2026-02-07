Calizzano, donna muore nell'incendio della sua abitazione

Una tragedia si è consumata nel centro storico di Calizzano, dove una donna di 84 anni ha perso la vita a seguito di un incendio divampato all’interno della sua abitazione. L’allarme è scattato quando alcuni residenti si sono accorti del fumo che usciva dalle finestre dell’alloggio e hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e consentito l’accesso ai sanitari della Croce Verde di Murialdo. L’anziana è stata trovata in condizioni gravissime e soccorsa immediatamente.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un guasto a una coperta elettrica, che potrebbe aver innescato le fiamme.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, l’elisoccorso non ha potuto raggiungere direttamente Calizzano ed è atterrato a Millesimo. La donna è stata quindi trasferita in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, dove è deceduta alcune ore più tardi a causa delle gravi ustioni riportate.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

