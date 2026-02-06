Genova, sequestra e abusa una ragazza: 35enne a processo

Inizierà il 4 marzo il processo a carico di un uomo di 35 anni accusato di avere sequestrato e abusato di una ragazza di 25 anni lo scorso ottobre. La giudice per le indagini preliminari Elisa Campagna ha disposto il giudizio immediato.

Secondo l’accusa, sostenuta dal pubblico ministero Francesco Cardona Albini, l’uomo avrebbe conosciuto la giovane attraverso un annuncio di lavoro pubblicato sui social network. Dopo vani tentativi di avances telefoniche, una mattina si sarebbe presentato sul luogo di lavoro della ragazza: i due sarebbero saliti in auto e lei sarebbe stata portata a casa dell’uomo, dove sarebbe stata violentata. La vittima sarebbe poi stata riportata in strada, dove ha contattato un amico e insieme si sono recati dai carabinieri per denunciare l’accaduto.

Assistita dall’avvocato Cristiano Mancuso, la giovane ha inoltre raccontato di una seconda violenza avvenuta una settimana prima, non denunciata per paura.

