Genova, incidente a Voltri: traffico bloccato in via Fabbriche, località Centurione

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio nella zona di via Fabbriche a Voltri, in località Centurione, vicino all’ex cabina elettrica. La zona, nota per essere un area industriale e di passaggio, è soggetta a frequenti interventi di manutenzione stradale, tra cui lavori di potatura della vegetazione lungo la carreggiata, che talvolta comportano brevi chiusure al traffico.





L’incidente è avvenuto proprio in corrispondenza di un restringimento della carreggiata, dove sono presenti i new jersey, collocati per mettere in sicurezza il tratto dopo una precedente frana. La combinazione tra il restringimento e il traffico nella zona potrebbe aver contribuito al sinistro.





Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso e le autorità competenti, che stanno regolando la viabilità e garantendo la sicurezza nell’area. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e, se possibile, a seguire percorsi alternativi fino alla completa rimozione dei veicoli coinvolti e alla riapertura della carreggiata.

