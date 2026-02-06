Genova, caduta albero distrugge auto

Questa mattina, i Vigli del Fuoco sono stati chiamati ad intervenire, per un albero caduto su una autovettura in via Picco. L'albero, di alto fusto, ha coinvolto una autovettura in sosta arrecando ingenti danni.

I Vigili del Fuoco, appurato che all'interno non vi fosse nessuno, hanno provveduto a rimuovere l'albero con oltre tre ore di lavoro.

