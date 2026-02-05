Inchiesta Amt, indagata l’ex presidente Gavuglio. Blitz dei finanzieri nel suo studio

Ilaria Gavuglio, ex presidente e poi direttrice generale di Amt, l’azienda di trasporto pubblico di Genova, è indagata nell’inchiesta sul dissesto finanziario della municipalizzata. La Guardia di finanza ha perquisito il suo ufficio in via Montaldo e il suo studio privato a Corte Lambruschini, sequestrando dispositivi e documenti aziendali. L’accusa nei suoi confronti è di bancarotta aggravata e falso in bilancio.

Gavuglio è assistita dagli avvocati Raffaele Caruso e Andrea Ganzer, che hanno dichiarato: “L’impianto giuridico delle contestazioni ci lascia perplessi. Valuteremo se fare ricorso al tribunale del Riesame contro i sequestri”. Nei giorni scorsi quattro ex consiglieri di amministrazione di Amt, Enzo Sivori, Sabina Alzona, Manuela Bruzzone e Giorgio Canepa, avevano già ricevuto avvisi di garanzia.

