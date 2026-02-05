Sarzana: 64enne si uccide all’arrivo dell’ufficiale giudiziario per lo sfratto

Un uomo di 64 anni si è tolto la vita ieri sera a Sarzana alla vista degli ufficiali giudiziari arrivati per eseguire lo sfratto. L’uomo, che viveva da solo, si è ferito all’addome con un coltello: i soccorsi del 118, intervenuti con medico, infermiere e pubblica assistenza, non hanno potuto salvarlo. Sul posto sono intervenute anche le volanti della polizia del commissariato di Sarzana.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe barricato in casa al momento dell’arrivo dell’ufficiale giudiziario e dei proprietari dell’appartamento. Era già noto per situazioni di disagio e fragilità personale.

La tragedia ha suscitato reazioni politiche e sociali. La senatrice spezzina Raffaella Paita di Italia Viva ha commentato: “Si resta sbigottiti di fronte a questa tragedia. È un dramma della solitudine, della casa e del disagio sociale. Vicende come questa si ripetono purtroppo sempre più spesso. Il piano casa annunciato dal governo sembra non aver avuto efficacia”.

