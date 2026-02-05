Genova: divieto di avvicinamento per 45enne che stalkizzava una collega

Un uomo di 46 anni, dipendente amministrativo di un ospedale genovese, è stato sottoposto a divieto di avvicinamento alla collega vittima di stalking, una dottoressa di 38 anni, e all’obbligo di presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria. La misura cautelare, disposta dalla giudice per le indagini preliminari Elisa Campagna su richiesta della pm Daniela Pischetola, stabilisce che l’uomo dovrà mantenere una distanza di almeno un chilometro dalla vittima.

La vicenda risale a luglio 2023: inizialmente il dipendente aveva spiato la cartella clinica della donna e le aveva comunicato, in modo apparentemente gentile, l’esito di un esame medico. Successivamente ha iniziato a seguirla fuori dal lavoro, inviare decine di messaggi, chiamate anche a tarda sera o nei giorni festivi, e fare regali non desiderati. Quando la donna ha provato a bloccarlo, l’uomo ha reagito con minacce e comportamenti sempre più invadenti, comparendo nei luoghi che lei frequentava e negli spogliatoi.

La dottoressa, costretta a cambiare abitudini di vita per evitare il molestatore, ha deciso infine di denunciare la situazione ai carabinieri. La Procura ha raccolto le testimonianze, verificato i comportamenti e in pochi giorni la pm ha richiesto con successo la misura cautelare a tutela della donna.

