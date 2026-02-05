Liguria: emesse 735 denunce per reati ambientali nel 2025

Nel 2025 i carabinieri forestali in Liguria hanno effettuato oltre 20.000 controlli, denunciando 735 persone per reati ambientali e comminando più di 2,8 milioni di euro in sanzioni amministrative. Il bilancio operativo dell’Arma, presentato all’Università di Genova, evidenzia come l’educazione ambientale dei giovani rappresenti una parte fondamentale della prevenzione.

Particolare attenzione è stata dedicata agli illeciti sui rifiuti e all’inquinamento. Tra le operazioni più significative, ad agosto 2025 in provincia della Spezia sono state eseguite cinque misure cautelari legate a un vasto sistema di gestione illecita dei rifiuti, traffico internazionale e reati fiscali.

Prosegue il trend positivo nella riduzione degli incendi boschivi: nel 2025 si sono registrati 69 eventi, con 49 ettari di bosco danneggiati, e 47 denunce per incendi. Sul fronte del bracconaggio e della tutela animale, dai circa 2.500 controlli sono emerse 143 violazioni penali, tra cui un’operazione internazionale che ha interrotto il traffico illecito di cuccioli di razze da caccia, salvando numerosi animali.

Infine, quasi 9.000 controlli sul territorio hanno portato all’accertamento di 165 reati urbanistico-edilizi, con 214 denunce e oltre 450.000 euro di sanzioni amministrative, a conferma dell’impegno dei carabinieri nella tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale della Liguria.

