Genova, manovra imprudente, marito investe la moglie

Curioso incidente questa mattina in via Ugo Bassi, nella zona di Circonvallazione a Monte. Un automobilista in manovra, mentre stava uscendo da un parcheggio in retromarcia, ha investito la moglie che gli stava dando indicazioni per immettersi nella corsia di marcia. Non si registrano particolari conseguenze: la donna è stata ricoverata all'ospedale Galliera e sono in corso accertamenti ad un piede.

