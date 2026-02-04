Genova: uomo ferito alla testa con un coccio di bottiglia nel centro storico

Un uomo di 43 anni, italiano, è stato arrestato dalla polizia locale dopo aver colpito un 23enne di nazionalità algerina con un coccio di bottiglia al termine di una lite avvenuta nella notte nel centro storico di Genova.

L’episodio si è verificato in via Gramsci. Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero iniziato a discutere per cause ancora in fase di accertamento. Durante la lite, l’uomo più anziano avrebbe raccolto una bottiglia da terra, l’avrebbe infranta e, dopo alcuni istanti, avrebbe aggredito il giovane colpendolo alla testa con un frammento di vetro.

La vittima ha riportato una profonda ferita ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Verde Genovese e l’automedica del 118.

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a risalire rapidamente all’aggressore, che è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate.

