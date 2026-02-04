La Spezia, 18enne ferita da una sedia lanciata da un compagno di scuola

Una studentessa di 18 anni è rimasta ferita alla Spezia dopo essere stata colpita da una sedia lanciata da una finestra dell’istituto superiore Capellini-Sauro. L’episodio è avvenuto martedì mattina e, fortunatamente, le condizioni della giovane non sono gravi.





Secondo le prime ricostruzioni, la sedia sarebbe stata lanciata dal primo piano dell’edificio da uno studente minorenne, colpendo la ragazza nella parte superiore del corpo. La studentessa è stata soccorsa e trasportata in pronto soccorso per accertamenti, senza destare preoccupazioni.





I carabinieri hanno avviato le indagini sull’accaduto. Si tratta di un nuovo episodio di violenza nelle scuole della Spezia, dopo la morte dello studente Youssef Abanoub, accoltellato all’interno dell’istituto professionale Domenico Chiodo dal 19enne Zouhair Atif.





