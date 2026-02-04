Genova, spaccio di droga. Quattro arresti e tre denunce

Continuano i controlli dell’Arma dei Carabinieri di Genova nel centro storico cittadino e nelle zone limitrofe, volti a prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e altre tipologie di reati. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova Centro hanno arrestato* un 31enne senegalese per spaccio. I militari, a seguito di un prolungato servizio di osservazione posto in essere tra i vicoli del centro storico cittadino, hanno notato il giovane che, in via Gramsci, stava cedendo una dose di cocaina ad un soggetto, successivamente segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente. A seguito della perquisizione personale sono stati ritrovati e sequestrati ulteriori 2 grammi di cocaina, 3 grammi di eroina, 12 grammi di crack, nonché 250 euro ritenuti provento dell’attività illecita. Il soggetto, concluse le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale in attesa del rito direttissimo. I Carabinieri della Stazione di Genova Maddalena hanno arrestato* un 30enne senegalese per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di un servizio di pattugliamento nel centro storico, hanno notato in Vico del Fornaro il soggetto che, alla vista dei carabinieri, ha tentato di allontanarsi e di disfarsi di un involucro contenente 28 grammi di hashish, recuperato e sequestrato. La successiva perquisizione personale ha inoltre portato al sequestro di altri 3 grammi di marijuana. Anche in questo caso il 30enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale in attesa del rito direttissimo.

I Carabinieri della Stazione di San Teodoro e Scali hanno arrestato* per spaccio un senegalese, all’atto del controllo dichiaratosi minorenne ma che, a seguito dell’esame auxologico, è risultato essere maggiorenne, nonché deferito in stato di libertà* un ecuadoriano 34enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il senegalese, fermo nei pressi della metropolitana Darsena, alla vista dei militari ha tentato la fuga opponendo attiva resistenza al controllo. Bloccato dai carabinieri e perquisito, è stato trovato in possesso di 32 involucri di crack e 9 dosi di eroina. Il soggetto, quindi, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. L’ecuadoriano 34enne, invece, controllato in Via Buozzi, è stato trovato in possesso di 7 compresse di “prekisan”, un medicinale usato per il trattamento della dipendenza da oppioidi vendibile solo dietro prescrizione, di cui il soggetto era privo. La successiva perquisizione personale e domiciliare hanno portato al ritrovamento di ulteriori 20 compresse della stessa sostanza e contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Sul fronte delle attività poste in essere contro i reati predatori, invece, i Carabinieri della Stazione di Genova Carignano hanno arrestato* un croato 45enne per tentato furto aggravato. L’uomo è stato bloccato dai militari presso un esercizio commerciale in Via XX Settembre, dove aveva appena asportato dei profumi per un valore di 1.400 euro. La merce è stata quindi recuperata e restituita, mentre il 45enne, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale in attesa del rito direttissimo. Infine, i Carabinieri della Stazione di Genova Molassana hanno deferito in stato di libertà* un 56enne e un 57enne per furto aggravato in concorso. I due, sorpresi da un militare libero dal servizio all’interno di un supermercato mentre tentavano di rubare generi alimentari per un valore di 320 euro, sono stati bloccati grazie all’intervento dei Carabinieri della Stazione intervenuti immediatamente a seguito della segnalazione del collega.

