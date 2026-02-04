Genova, coltiva marijuana in casa: denunciato 55enne

La Polizia di Stato di Genova ha deferito in stato di libertà un 55enne del posto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e furto aggravato.

Gli agenti del Commissariato San Fruttuoso hanno effettuato un controllo presso un appartamento di via Berno per sospetta presenza di sostanza stupefacente.

Giunti sul posto hanno da subito potuto sentire un forte odore riconducibile alla marijuana provenire da un immobile motivo per cui lo hanno sottoposto a perquisizione.

Ad accoglierli, un uomo che aveva adibito la casa ad un vero e proprio laboratorio di produzione e lavorazione della marijuana; sono stati rinvenuti 3 box corredati di ventilazione e lampade con 10 piante di modeste dimensioni al cui interno erano presenti 14 vasi più piccoli in cui erano piantati alcuni semi non ancora germogliati.

Nel bagno sono stati rinvenuti 3 rami appesi pronti per l'essiccatura.

Inoltre, dalla presenza di alcuni fili non consoni che uscivano dal contatore, gli agenti hanno scoperto che l'uomo si era allacciato abusivamente alla corrente elettrica e pertanto, dopo aver proceduto allo slaccio, hanno posto sotto sequestro l'immobile.

Il soggetto è stato portato in Questura e identificato: si tratta di un 55enne del posto, deferito anche per furto aggravato.

