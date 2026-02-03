Crans-Montana: stanziati aiuti per le famiglie delle vittime
di Redazione
Il comune ha destinato un milione di franchi alla Fondazione di aiuto alle vittime, mentre Cantone del Vallese verserà 10 mila franchi come aiuto di emergenza
Il Comune di Crans-Montana ha destinato un milione di franchi alla Fondazione di aiuto alle vittime dell’incendio di Capodanno, attualmente in fase di costituzione. La decisione è stata presa per offrire un sostegno concreto alle famiglie colpite dalla tragedia.
"Siamo consapevoli che il denaro non cancellerà nessuna ferita, ma speriamo di poter aiutare le persone coinvolte e testimoniare la solidarietà della comunità di Crans-Montana", ha dichiarato in una nota il sindaco Nicolas Féraud.
Il contributo rappresenta un primo passo istituzionale a sostegno delle vittime, in attesa dell’avvio operativo della fondazione che si occuperà della gestione degli aiuti.
Inoltre, entro la fine della settimana il Cantone del Vallese provvederà a versare un aiuto di emergenza di 10 mila franchi alle famiglie delle vittime e dei feriti dell’incendio del Constellation. La misura è stata decisa dal governo cantonale e riguarda i primi sostegni economici dopo la tragedia.
A confermarlo all’ANSA è stato Roland Favre, responsabile del coordinamento delle prestazioni sociali del Dipartimento cantonale della sanità, degli affari sociali e della cultura. "Tutte le pratiche per le quali abbiamo ricevuto la documentazione completa entro il 2 febbraio sono già state avviate al pagamento, che dovrebbe essere effettuato entro la fine della settimana", ha spiegato.
Secondo Favre, oltre il 60% degli aventi diritto dovrebbe ricevere l’importo nei prossimi giorni. "Prima di procedere ai versamenti – ha precisato – sono state necessarie alcune verifiche amministrative indispensabili".
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Genova: a Palazzo Tursi torna "Andiamo in Consiglio comunale". Coinvolti 900 studenti
03/02/2026
di Redazione