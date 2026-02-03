Crans-Montana: stanziati aiuti per le famiglie delle vittime

Il Comune di Crans-Montana ha destinato un milione di franchi alla Fondazione di aiuto alle vittime dell’incendio di Capodanno, attualmente in fase di costituzione. La decisione è stata presa per offrire un sostegno concreto alle famiglie colpite dalla tragedia.

"Siamo consapevoli che il denaro non cancellerà nessuna ferita, ma speriamo di poter aiutare le persone coinvolte e testimoniare la solidarietà della comunità di Crans-Montana", ha dichiarato in una nota il sindaco Nicolas Féraud.

Il contributo rappresenta un primo passo istituzionale a sostegno delle vittime, in attesa dell’avvio operativo della fondazione che si occuperà della gestione degli aiuti.

Inoltre, entro la fine della settimana il Cantone del Vallese provvederà a versare un aiuto di emergenza di 10 mila franchi alle famiglie delle vittime e dei feriti dell’incendio del Constellation. La misura è stata decisa dal governo cantonale e riguarda i primi sostegni economici dopo la tragedia.

A confermarlo all’ANSA è stato Roland Favre, responsabile del coordinamento delle prestazioni sociali del Dipartimento cantonale della sanità, degli affari sociali e della cultura. "Tutte le pratiche per le quali abbiamo ricevuto la documentazione completa entro il 2 febbraio sono già state avviate al pagamento, che dovrebbe essere effettuato entro la fine della settimana", ha spiegato.

Secondo Favre, oltre il 60% degli aventi diritto dovrebbe ricevere l’importo nei prossimi giorni. "Prima di procedere ai versamenti – ha precisato – sono state necessarie alcune verifiche amministrative indispensabili".

