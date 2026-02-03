Genova: crolla un'altra palma a Nervi in parco villa disabitata su largo Da Ros

In tarda mattinata è crollata un'altra palma, nei pressi della stazione di Nervi. La pianta si trovava nel parco di una villa disabitata da anni nei pressi della stazione di Nervi e si è abbattuta su largo Eros da Ros. L'immediato intervento dei tecnici Aster ha portato alla rimozione della palma, con i Vigili del Fuoco subentrati nel compito della messa in sicurezza della recinzione.

L’episodio (foto gentilmente concessa da Patrizia Traverso, pubblicata sulla sua pagina Facebook) riaccende le preoccupazioni dei residenti, che da tempo segnalano la pericolosità degli alberi non manutenuti. Non risultano feriti, ma il crollo rappresenta l’ennesimo campanello d’allarme sulla sicurezza di una zona molto frequentata, soprattutto da pedoni e pendolari.

La situazione richiede un intervento urgente per la messa in sicurezza dell’area, con tutti i limiti connaturati alla particolarità di un'area privata su cui si trovava la pianta, e una verifica dello stato degli alberi rimasti, per evitare che episodi simili possano ripetersi con conseguenze ben più gravi.

