Genova, veicolo si ribalta sulla rampa della Sopraelevata: rallentamenti in direzione Genova Ovest

Traffico fortemente compromesso a Genova nella mattinata odierna, con numerosi disagi causati da incidenti e criticità sia sulla rete autostradale sia sulle principali arterie cittadine.

L’episodio più rilevante si è verificato intorno alle 9 sulla Sopraelevata Aldo Moro, in direzione ponente, nei pressi della rampa dello svincolo autostradale elicoidale. Per l’incidente è intervenuta la Croce Bianca Genovese con l’ambulanza 3-278 del distaccamento di Carignano; viste le modalità dell’accaduto, è stata attivata anche l’automedica Golf 1.

Secondo una prima ricostruzione, una vettura avrebbe perso il controllo urtando più volte le barriere laterali fino a capovolgersi. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e l’area, permettendo ai soccorritori di prestare assistenza e successivamente di raddrizzare l’auto.

Alla guida si trovava una donna di 68 anni che, nonostante l’incidente, è riuscita a uscire autonomamente dal veicolo. Dopo le prime cure sul posto, è stata immobilizzata e accompagnata in codice giallo al Policlinico San Martino per accertamenti, a causa di un sospetto trauma vertebrale e di varie escoriazioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, compresa la Sezione Infortunistica, insieme a GSA per le operazioni di pulizia della carreggiata. La rampa interessata è stata inizialmente chiusa, con conseguente blocco del traffico fino alla zona della Foce; in seguito, per circa venti minuti, è stata vietata anche l’immissione dalla rotatoria di viale Brigate Partigiane, aggravando ulteriormente la circolazione.

Problemi alla viabilità anche in Valbisagno, dove si registrano forti rallentamenti dovuti alle lunghe code in ingresso verso Genova Est.

A complicare ulteriormente il quadro, la SS35 dei Giovi è stata chiusa nei pressi della chiesa dei Giovi a causa di un mezzo pesante rimasto intraversato sulla carreggiata. Sul posto stanno operando Anas, forze dell’ordine e Vigili del Fuoco per il ripristino della circolazione.

