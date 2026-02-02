Genova Sampierdarena, un arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un uomo di 52 anni, residente in città, per detenzione di sostanze stupefacenti con l’intento di spaccio.

Sabato pomeriggio, gli agenti dell’U.P.G.S.P. hanno effettuato un controllo in un hotel di via Imbriani, nell’ambito di accertamenti su una presunta attività di spaccio nella zona di Sampierdarena. Tra gli ospiti, è stato individuato un uomo già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione.

Durante l’accesso alla sua stanza, gli agenti hanno rinvenuto diversi quantitativi di droga: 3 grammi di cannabis e 17 grammi di cocaina, insieme a un bilancino di precisione, un coltellino, materiale per il confezionamento e 11.500 euro in contanti, nascosti in vari nascondigli della camera.

Il 52enne, che deve già scontare una pena di 1 anno, 6 mesi e 21 giorni per reati contro il patrimonio, è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Marassi, in attesa di convalida per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Si ricorda che vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

