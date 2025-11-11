Viaggio nella memoria, studenti genovesi alla scoperta dei luoghi del 30 giugno 1960

Oltre cento studenti genovesi hanno partecipato al tour cittadino sui luoghi simbolo del 30 giugno 1960, giornata in cui Genova insorse contro il congresso del Movimento Sociale Italiano. L’iniziativa rientra nella Settimana nazionale degli Archivi storici Cgil, che quest’anno si svolge nel capoluogo ligure con incontri, mostre e seminari dedicati alla storia del movimento dei lavoratori.

Archivi storici – La settimana nazionale, organizzata dalla Fondazione Giuseppe Di Vittorio e dalla Cgil Nazionale in collaborazione con la Camera del Lavoro di Genova, punta a valorizzare il patrimonio documentale del sindacato e a diffondere la conoscenza storica tra studenti e cittadini. Il programma comprende appuntamenti pubblici, attività didattiche e la mostra “La pace sui muri”, dedicata ai manifesti Cgil sulla pace e il disarmo, visitabile ai Giardini Luzzati a ingresso gratuito.

Trenino della memoria – Il percorso cittadino ha toccato i luoghi chiave delle proteste del 30 giugno 1960: piazza della Vittoria, via XX Settembre, l’ex Teatro Margherita, il Ponte Monumentale e piazza De Ferrari. “Spesso la storia dei luoghi che frequentiamo quotidianamente è totalmente ignorata – ha ricordato Igor Magni, segretario generale della Camera del Lavoro di Genova –. La nostra ambizione è riscattare questa memoria che deve essere patrimonio collettivo e offrire alle nuove generazioni strumenti per comprendere meglio il presente”. La settimana si concluderà il 12 novembre con il convegno “Lavoro, Resistenza, Costituzione: le radici e l’attualità dell’identità della Repubblica”, dedicato al confronto tra i valori fondanti della Costituzione e le sfide del mondo del lavoro di oggi.

