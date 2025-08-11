Genova, la disperazione dei pescatori della Darsena: "Abbandonati da tutti e senza sicurezza"
di Gilberto Volpara
L'allarme degli operatori Coldiretti sullo stato dell'ordine pubblico: "Ci vietano di salire in barca"
Mostra alcune immagini sul telefonino, Felice Mammoliti. Immortalano azioni di vandalismo nel presidio degli operatori che vendono direttamente sul molo il frutto del loro pescato. Lui è uno dei riferimenti dei pescatori ancora attivi nella Darsena di Genova. Il suo impegno verso la professione si è concrettizato, anche, mediante l'attivazione di una scuola di pesca.
Oggi, però, l'allarme è un altro: "L'ordine pubblico della zona, inesistente. Siamo lasciati al nostro destino dalle autorità, chiamiamo il 112 ma nessuno interviene. Comprendiamo il momento agostano, ma è così in tutti i periodi dell'anno. Evidentemente giudicano normale questa situtazione".
Il riferimento va a cattive frequentazioni che, secondo Mammoliti, più volte avrebbero impedito ai pescatori genovesi l'apertura del loro presidio e la possibilità di salire in barca per compiere il lavoro di ogni notte: "E' una grande amarezza perchè ci sentiamo soli. Un po' come avere un negozio e non poterlo aprire. Forse, se al posto nostro ci fossero yacht di pregio, allora, l'attenzione sarebbe differente. Siamo disperati".
