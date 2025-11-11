Genova Smart Week: la rivoluzione digitale mette i cittadini al centro
di R.C.
Genova ospita l’undicesima Smart Week, una settimana dedicata all’innovazione e alla sostenibilità, con il tema “A new vision for urban living”.
Dal 17 al 23 novembre Genova ospiterà l’undicesima edizione della Smart Week, la settimana dedicata all’innovazione, alla sostenibilità e alla trasformazione digitale delle città. Tema di quest’anno: “A new vision for urban living”, una nuova visione del vivere urbano che unisce tecnologia, inclusione e qualità della vita.
Promossa dal Comune di Genova e da Genova Smart City, la manifestazione affronterà temi chiave come mobilità intelligente, pianificazione urbana, intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, transizione ecologica e inclusione sociale.
“La città intelligente che vogliamo è quella che mette le persone al centro, capace di ascoltare i cittadini e di sfruttare la tecnologia per migliorare i servizi in modo efficace e sostenibile”, dichiara la sindaca Silvia Salis.
Anche Nicola Valentino Canessa, presidente dell’Associazione Genova Smart City, ha sottolineato l’importanza del legame tra innovazione e partecipazione: “Una smart city non è un fine ma un mezzo per garantire diritti, inclusione e qualità della vita.”
Tra le novità dell’edizione 2025, il decentramento degli eventi: oltre a Palazzo Tursi, incontri e laboratori si terranno anche all’ex ospedale psichiatrico di Quarto, al Memoriale 14 Agosto e alla Casa delle Tecnologie Emergenti di Pra’.
La chiusura sarà in piazza De Ferrari, con la Smart City Experience del 22 e 23 novembre, dedicata al coinvolgimento dei cittadini e alla mobilità sostenibile.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:Genova smart week smart city
Condividi:
Altre notizie
Genova, confronto pubblico sul tunnel subportuale: tra mobilità, sostenibilità e futuro della città
11/11/2025
di Simone Galdi
Fluix Lab, il nuovo hub digitale che unisce intelligenza artificiale e strategia per far crescere le imprese del Nord-Ovest
11/11/2025
di Carlotta Nicoletti
“Case Libere” a Bordighera: le ville confiscate alla mafia tornano alla comunità
11/11/2025
di Redazione