Genova Smart Week: la rivoluzione digitale mette i cittadini al centro

Dal 17 al 23 novembre Genova ospiterà l’undicesima edizione della Smart Week, la settimana dedicata all’innovazione, alla sostenibilità e alla trasformazione digitale delle città. Tema di quest’anno: “A new vision for urban living”, una nuova visione del vivere urbano che unisce tecnologia, inclusione e qualità della vita.

Promossa dal Comune di Genova e da Genova Smart City, la manifestazione affronterà temi chiave come mobilità intelligente, pianificazione urbana, intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, transizione ecologica e inclusione sociale.

“La città intelligente che vogliamo è quella che mette le persone al centro, capace di ascoltare i cittadini e di sfruttare la tecnologia per migliorare i servizi in modo efficace e sostenibile”, dichiara la sindaca Silvia Salis.

Anche Nicola Valentino Canessa, presidente dell’Associazione Genova Smart City, ha sottolineato l’importanza del legame tra innovazione e partecipazione: “Una smart city non è un fine ma un mezzo per garantire diritti, inclusione e qualità della vita.”

Tra le novità dell’edizione 2025, il decentramento degli eventi: oltre a Palazzo Tursi, incontri e laboratori si terranno anche all’ex ospedale psichiatrico di Quarto, al Memoriale 14 Agosto e alla Casa delle Tecnologie Emergenti di Pra’.

La chiusura sarà in piazza De Ferrari, con la Smart City Experience del 22 e 23 novembre, dedicata al coinvolgimento dei cittadini e alla mobilità sostenibile.

