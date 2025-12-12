Porta Pila, nuovo capitolo per l’area di Genova Brignole. Rixi: "Conferma l'impegno per rafforzare la mobilità"

L’11 dicembre Ferservizi ha pubblicato l’invito a manifestare interesse per il progetto del nuovo parcheggio sopra la galleria artificiale della stazione di Genova Brignole. È un passo importante per migliorare l’accessibilità del nodo ferroviario e riqualificare un’area strategica della città.

L’operatore che sarà selezionato potrà ottenere il diritto di superficie per 99 anni e avrà il compito di progettare, realizzare e poi gestire l’opera, includendo la richiesta della variante urbanistica. Per partecipare sono richieste qualificazioni tecniche che assicurino un alto livello di competenza.

Le imprese interessate potranno richiedere un sopralluogo entro il 9 gennaio 2026, con visite programmate tra il 19 e il 23 gennaio. I chiarimenti andranno presentati entro il 30 gennaio e le manifestazioni di interesse dovranno arrivare entro il 5 marzo 2026.

“Questo intervento guarda alla Genova dei prossimi anni e conferma il nostro impegno nel rafforzare la mobilità e le connessioni essenziali per la vita quotidiana dei cittadini”, ha commentato il viceministro al Mit Edoardo Rixi.

