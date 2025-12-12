'Storie vere cercano casa': parte a Genova la nuova campagna contro abbandono e per adozione cani
di Redazione
In studio Sara Cabella, vicepresidente dell’Associazione Una Odv, e Francesca Ghio, consigliere comunale con delega all’Ufficio Animali
Parte da Genova la campagna “Storie vere cercano casa”, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione contro l’abbandono dei cani e alla promozione dell’adozione responsabile. L’obiettivo è ricordare a cittadini e famiglie l’importanza di prendersi cura degli animali, garantendo loro amore, attenzione e protezione per tutta la vita.
In studio a Telenord intervengono Sara Cabella, vicepresidente dell’Associazione Una Odv, e Francesca Ghio, consigliere comunale con delega all’Ufficio Animali. “Ogni cane ha una storia unica e merita una seconda possibilità – sottolinea Cabella –. Con questa campagna vogliamo far emergere le storie dei cani ospitati nei rifugi, incoraggiando le adozioni e creando un legame duraturo tra animali e persone”.
Francesca Ghio aggiunge: “Il Comune di Genova è impegnato a rafforzare le politiche di tutela e protezione degli animali. La collaborazione con le associazioni è fondamentale per educare i cittadini, prevenire l’abbandono e favorire un rapporto consapevole e responsabile con i nostri amici a quattro zampe”.
La campagna prevede eventi pubblici, incontri nelle scuole e iniziative sui social media, con l’obiettivo di raccontare le storie dei cani in cerca di una casa e sensibilizzare la comunità sui temi della cura, del rispetto e della responsabilità verso gli animali.
