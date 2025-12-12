Sciopero generale Cgil contro la manovra economica, previsti forti disagi nel settore trasporti

Numerose scuole chiuse e disagi nei trasporti e nella sanità annunciati oggi in Liguria per lo sciopero generale della Cgil contro la manovra. Oltre una quindicina di treni Intercity o regionali risultano già cancellati nelle stazioni ferroviarie di Genova Brignole e Principe per l'adesione del personale del Gruppo FS e Trenitalia alla mobilitazione dalla mezzanotte.

Migliaia di lavoratori di tutte le categorie, pensionati e studenti sono scesi in piazza a Genova per partecipate alla manifestazione regionale organizzata dal sindacato con concentramento davanti alla Stazione Marittima, da dove alle 9 è partito il corteo con arrivo previsto davanti alla Prefettura, dove interverrà il segretario Cgil nazionale Pino Gesmundo.

Ad aprire il corteo lo striscione della Cgil Genova e Liguria, le richieste del sindacato sono: aumentare salari e pensioni, fermare l'innalzamento dell'età pensionabile, dire no al riarmo e investire su sanità e istruzione, contrastare la precarietà, vere politiche industriali e del terziario, una riforma fiscale equa e progressiva.

In Liguria previsti disagi al Tpl escluse le fasce di garanzie con il trasporto dei disabili garantito per l'intera giornata, sciopero di 24 ore nei porti così come per l'autotrasporto, facchini e corrieri 8 ore, agenzie marittime 8 ore. I vigili del fuoco aderenti alla mobilitazione si asterranno dal lavoro per 4 ore. Nel settore del commercio, turismo, servizi stop per l'intera giornata o turno di lavoro per tutti i settori pubblici e privati anche in appalto. Banche e settore assicurativo intera giornata, edili, metalmeccanici 8 ore di sciopero. Sono esentati dall'adesione i settori dell'igiene ambientale, il personale del Ministero della Giustizia, esentato per intero il trasporto aereo.

La prefettura di Genova ha adottato un provvedimento di precettazione per i dipendenti di Cirfood, società che si occupa di preparare i pasti per mense e pazienti di strutture ospedaliere e sociosanitarie.

